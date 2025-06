Innovazione sociale della residenza Good Life con testimonial il supermodello gentile Fabio Mancini

Il futuro dell'abitare prende vita a Marina di Ginosa, dove il 6 giugno si posa la prima pietra del rivoluzionario Good Life Senior Cohousing. Un progetto che unisce innovazione sociale, inclusione e sostenibilità , con il testimonial d'eccezione Fabio Mancini, simbolo di gentilezza e stile. Un passo importante per ridisegnare le modalità di vivere insieme, valorizzando ogni età e condizione. Questo è solo l'inizio di un nuovo modo di abitare, più umano e condiviso.

Marina di Ginosa (TA) – Venerdì 6 giugno sarà posata la prima pietra del cohousing innovativo dedicato a persone di ogni età e condizione, alle ore 17:30 presso Good Life Senior Cohousing a Marina di Ginosa, un progetto residenziale innovativo e ad alta vocazione sociale che mira a ridefinire i modelli abitativi in chiave inclusiva, sostenibile e turisticamente accessibile. Promossa da una startup dinamica nel settore socio-sanitario, l'iniziativa nasce per rispondere in maniera concreta a due sfide cruciali per il futuro dei territori: l'invecchiamento attivo della popolazione e l'accessibilità universale dell'offerta turistica ed abitativa, con un approccio che fonde architettura, welfare di comunità e rigenerazione territoriale.

