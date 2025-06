Iniziati i lavori di riqualificazione dell’immobile I tigli | previsti nove nuovi alloggi per anziani

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'immobile "I Tigli", che porterà alla creazione di nove nuovi alloggi per anziani. Un passo importante verso un modello di assistenza che valorizza l'autonomia individuale, rispondendo così a un bisogno crescente nella nostra società in invecchiamento. In questo contesto, il progetto non solo offre supporto, ma promuove anche una nuova cultura dell'inclusione e della solidarietà intergenerazionale. Un futuro migliore inizia qui!

Si amplia la rete dei servizi dedicata alla popolazione anziana, in particolare a supporto delle donne e degli uomini che non sono completamente autosufficienti, ma che possono contare ancora su un’autonomia individuale che può e deve essere alimentata e sostenuta. Nasce a questo scopo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Iniziati i lavori di riqualificazione dell’immobile “I tigli”: previsti nove nuovi alloggi per anziani

Contenuti che potrebbero interessarti

Decoro urbano zona industriale, iniziati i lavori di manutenzione del verde - Nel perseguire il progetto di decoro urbano e sicurezza, sono partiti i lavori di manutenzione del verde nella zona industriale di Galatina.

Segui queste discussioni su X

Esplosione Monteverde, iniziati i lavori di rimozione delle macerie in via Vitelia https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/03/news/esplosione_monteverde_grant_paterson_macerie-424645786/?rss&ref=twhl… Tweet live su X

Al via gli interventi di decespugliamento! Da lunedì 26 maggio 2025 sono iniziati i lavori di decespugliamento delle strade e delle aree verdi comunali, a cura della ditta Flamminio SRL. https://facebook.com/comunedifossacesia/posts/pfbid02dJA7RPVjrjuDBrw Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riqualificazione dell’ex seminario, al via i lavori

Segnala msn.com: Sono iniziati i lavori ... e la rifunzionalizzazione dell’immobile. (servizio nell’edizione del Corriere di Rieti del 10 maggio) Articolo completo: Riqualificazione dell’ex seminario ...

Piazza Garibaldi a Soci, iniziati i lavori di riqualificazione per 600mila euro

Si legge su lanazione.it: Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi a Soci. A darne evidenza sono Filippo Vagnoli e Matteo caporali, Sindaco e Vice Sindaco di Soci che oggi si sono recati ...

Prologis riqualifica un immobile acquisito a Roma

distribuzionemoderna.info scrive: Prologis ha annunciato l’inizio dei lavori di riqualificazione di un immobile adibito in passato a carpenteria, sito in via di Tor Cervara, a Roma.