Iniziano le notti tropicali con oltre 20 gradi a Genova

Genova si prepara a una stagione calda con l'arrivo delle "notti tropicali": temperature notturne oltre i 20 gradi! Un fenomeno che non solo segna l'inizio dell'estate, ma ci invita a riflettere sui cambiamenti climatici in atto. Mentre il sole tarda a splendere, le notti calde promettono serate magiche. Sarà l’occasione perfetta per riscoprire la città sotto un cielo stellato. Non lasciarti sfuggire questo incanto!

Arriva la bella stagione - anche se il sole in questi giorni si sta facendo attendere - e si inizia a parlare di "notti tropicali". In particolar modo guardando i valori della notte tra lunedì e martedì che, per Arpal, "rientra a pieno titolo nella definizione". In 16 centraline della rete. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Iniziano le "notti tropicali" con oltre 20 gradi a Genova

Segui queste discussioni su X

Iniziano i processi per le razzie di sabato sera: ai primi imputati pochi mesi con la condizionale, multe ridicole e «stage di cittadinanza». Il ministro della Giustizia: «Cambiamo le leggi, ci vuole il carcere». di @AdrianoScianca Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Notti tropicali in Liguria: oltre i 21 gradi. “Colpa dei venti, l’estate non sarà torrida”

Si legge su ilsecoloxix.it: Nella notte tra lunedì e martedì ben sedici località della regione, secondo le rilevazione di Arpal, per la prima volta nel 2025 non sono mai scese sotto i 20 ...

Notti "tropicali" a Ravenna, temperature notturne oltre i 20 gradi in città: "Effetto del clima che cambia"

Segnala ravennatoday.it: L'analisi del meteorologo Randi: "In base agli scenari mostrati dai modelli di clima, nel periodo 2036-2065 una città come Ravenna potrebbe arrivare a una media di 90-100 notti tropicali l’anno" ...

Meteo, i prossimi non saranno giorni qualsiasi: attenti a cosa ACCADE

Lo riporta msn.com: È ufficialmente iniziata la prima meteo ondata di calore dell’estate 2025 e, come spesso accade, è anche una delle più pericolose. L’Italia si ritrova in questi giorni a fare i conti con un clima che ...