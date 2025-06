Ingerisce antiparassitari per problemi economici | 38enne ricoverato al San Giovanni di Dio

Un trentottenne agricoltore, in cerca di una soluzione disperata ai suoi problemi economici, ha ingoiato antiparassitari, trovandosi così in gravi condizioni. Questa drammatica vicenda mette in luce un fenomeno crescente: la crisi economica che colpisce il settore agricolo, costringendo molti a scelte estreme. È fondamentale riflettere su come la mancanza di supporto e risorse possa spingere le persone a gesti così estremi. La comunità deve reagire!