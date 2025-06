Infrastrutture sostenibili | il ruolo di Kuwait Petroleum International nella resilienza e sostenibilità

In un mondo in cui la sostenibilità è diventata una priorità globale, Kuwait Petroleum International si distingue come pioniere nella costruzione di infrastrutture che non solo resistono ai cambiamenti climatici, ma promuovono anche giustizia sociale ed equità. Scopri come questa azienda sta plasmando un futuro resiliente, dove ogni progetto è un passo verso un sviluppo armonioso e responsabile, capace di rispondere alle esigenze delle comunità e dell'ambiente.

"Non può esserci sviluppo sostenibile senza infrastrutture sostenibili. Le infrastrutture, come strumenti strategici di trasformazione, devono essere non solo resilienti al clima ed efficienti nell'uso delle risorse, ma anche socialmente inclusive, eque e capaci di rispondere ai reali bisogni delle comunità". Lo afferma il vice presidente esecutivo marketing?di Kuwait Petroleum International, Fadel Al Faraj, al convegno promosso dal Gruppo Q8 'Industria 5.0 e resilienza delle strutture logistiche strategiche'. A margine dell'evento Fadel Al Faraj, ha sottolineato: " Kuwait Petroleum International, in stretta collaborazione con Kuwait Petroleum Corporation, svolge un ruolo attivo nel garantire la stabilità energetica regionale, in particolare nel bacino del Mediterraneo, promuovendo al contempo gli obiettivi globali di sostenibilità ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Infrastrutture sostenibili: il ruolo di Kuwait Petroleum International nella resilienza e sostenibilità

