Infortunio Cavani Boca Juniors in ansia | l’attaccante salta il Mondiale per Club? Tutti gli aggiornamenti

L’infortunio di Cavani scuote il Boca Juniors e i tifosi sono in ansia: l’attaccante potrebbe saltare il Mondiale per Club. Dopo mesi di stop, il suo recupero si blocca nuovamente a causa di uno strappo al polpaccio destro. La sua presenza in campo diventa un’incognita che potrebbe influenzare le sorti del team in una delle competizioni più ambite dell’anno. Tutti gli aggiornamenti per scoprire se Edinson riuscirà a tornare in forma.

Infortunio Cavani, Boca Juniors in ansia: l’attaccante non ce la fa per il Mondiale per Club? Tutte le ultime notizie sull’ex Napoli Edinson Cavani è in forte dubbio per il Mondiale per Club a causa di uno strappo al polpaccio destro. L’attaccante del Boca Juniors, fermo dal 20 maggio, ha giocato solo 33 minuti nell’ultimo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Cavani, Boca Juniors in ansia: l’attaccante salta il Mondiale per Club? Tutti gli aggiornamenti

Painful Injury ?? #shorts #football #injury #sad