informatica d avanguardia inaugurato il laboratorio dell intelligenza pratica

Il Merli inaugura un nuovo laboratorio d’informatica grazie al progetto TiLab. All’IIS Ambrosoli nuove dotazioni tecnologiche per una scuola più moderna e inclusiva. L’Istituto Engardo Merli di Villa Igea – sede distaccata dell’Ambrosoli – ha tagliato il nastro di quello che si profila come un simbolo tangibile del rilancio dell’istruzione professionale nel Lodigiano. L’intervento rientra nel progetto TiLab, finanziato da Fondazione Cariplo e Regione con l’obiettivo di potenziare la qualità della formazione tecnica e valorizzare il talento degli studenti con intelligenza pratica. Il nuovo laboratorio, moderno e funzionale, è stato allestito in uno spazio precedentemente destinato ai docenti ma non più adeguato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it