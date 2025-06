Infondato il ricorso dei proprietari | la palazzina di via dei Marsi è a rischio legittimo lo sgombero deciso dal Comune

La battaglia legale dei proprietari della palazzina di via dei Marsi si ferma qui: il Consiglio di Stato conferma che il ricorso è infondato. Dopo il pronunciamento del Tar, una nuova vittoria per la città e per chi desidera tutelare il patrimonio immobiliare. La sentenza apre uno spiraglio di speranza, anche se i rischi di eventuali crolli restano, richiedendo però soluzioni tempestive e risolutive.

Dopo il Tar (Tribunale amministrativo regionale) arriva anche la sentenza del consiglio di Stato: il ricorso contro l'ordinanza con cui il Comune di Pescara ha deciso lo sgombero della palazzina di via dei Marsi per ragioni di inagibilità è infondata. Seppur non immediato il rischio crollo c'è.

