Infiorata del Corpus Domini a Fucecchio

Fucecchio si veste di colori e profumi con la 36ª Infiorata del Corpus Domini, un evento che attira visitatori da tutta Italia. Sabato 21 e domenica 22 giugno, le strade del centro si trasformeranno in opere d’arte floreali, celebrando la bellezza della tradizione. In un'epoca in cui il valore dell'artigianato e della comunità è sempre più apprezzato, l’Infiorata rappresenta un perfetto esempio di come la cultura possa unire e incantare.

Fucecchio si prepara ad accogliere uno degli eventi più suggestivi e attesi dell'anno: la 36ª Infiorata del Corpus Domini. L'iniziativa, che trasforma le vie del centro in veri e propri tappeti floreali, si svolgerà nel weekend di sabato 21 e domenica 22 giugno. Giunta alla sua trentaseiesima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Infiorata del Corpus Domini a Fucecchio

