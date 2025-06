Inferno nell’oceano | nave cargo in fiamme con 3 000 auto alla deriva al largo dell’Alaska

Un dramma in mare al largo dell'Alaska: una nave cargo, con 3.000 veicoli tra cui 800 elettrici, è stata avvolta dalle fiamme e abbandonata dall’equipaggio. Un inferno tra le onde, mentre i soccorsi intervengono per contenere il disastro e prevenire una possibile catastrofe ambientale. Resta da capire come questa vicenda influenzerà il futuro della logistica marittima e della mobilità sostenibile. È un episodio che ci invita a riflettere sulle sfide della nostra era.

L’equipaggio di una nave cargo con a bordo circa 3.000 veicoli, tra cui 800 elettrici, ha abbandonato la nave al largo delle coste dell’Alaska dopo che è scoppiato un incendio a bordo. Lo riferisce la società che gestisce la nave, Zodiac Maritime, citata dall’agenzia Reuters. I 22 membri dell’equipaggio sono stati evacuati sani e salvi dalla nave in fiamme, ha affermato la società Zodiac. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inferno nell’oceano: nave cargo in fiamme con 3.000 auto alla deriva al largo dell’Alaska

