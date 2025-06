Infastidisce i passanti del Street food festival poi ferisce col coltello l’addetto alla sicurezza | 41enne arrestato

Un evento di festa trasformatosi in attimi di terrore: il "Street Food Festival" al Parco Ducale ha vissuto una serata drammatica con l'arresto di un 41enne che ha aggredito un addetto alla sicurezza. Questo episodio mette in luce un tema sempre più attuale: la sicurezza negli eventi pubblici. La gioia del cibo di strada non deve essere offuscata dalla violenza. Cosa succede quando il divertimento si trasforma in paura?

La serata di festa e divertimento del 1° giugno allo "Street FoodFestival" del Parco Ducale, ha visto attimi di tensione quando un uomo di 41 anni, di origine straniera è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parmadopo che aveva aggredito un addetto alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Infastidisce i passanti del Street food festival, poi ferisce col coltello l’addetto alla sicurezza: 41enne arrestato

