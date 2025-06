Incredibile vince la corsa ad ostacoli con due capriole

Brooklyn Anderson ha fatto il colpaccio: ha vinto i 100 metri a ostacoli con due capriole! Una performance che non solo segna una vittoria, ma celebra anche l’imprevedibilità e la creatività nello sport. Questo gesto audace ricorda quanto siano importanti la passione e l'originalità in un'epoca in cui gli atleti cercano sempre di superare i propri limiti. Chi ha detto che le corse debbano essere convenzionali?

Brooklyn Anderson, una studentessa del terzo anno della Thurston High School, ha vinto la gara femminile dei 100 metri a ostacoli con due capriole proprio quando si avvicinava al traguardo. (X@CollinRugg). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incredibile, vince la corsa ad ostacoli con due capriole

Il video dell’atleta che vince 100 metri ad ostacoli con due capriole

Riporta blitzquotidiano.it: Vince i 100 metri ad ostacoli con due capriole: il video della corsa spettacolare conquista milioni di visualizzazioni online.

Corsa a ostacoli. Guidi medaglia di bronzo a Folgaria

Scrive msn.com: Si sono svolti a Folgaria gli Ocr European Championships 2024: l’Ocr (Obstacle course racing) è uno sport emergente che consiste in una corsa a ostacoli, in diverse categorie di gara ...

Che cos'è è la corsa ad ostacoli e come ci si prepara a questa competizione

runnersworld.com scrive: La corsa ad ostacoli è una delle discipline più riconoscibili e spettacolari dell’atletica leggera e consta di 4 specialità differenti: 100 metri ostacoli, che è esclusivamente femminile ...