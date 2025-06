Incredibile odissea per 221 passeggeri in volo | “10 secondi di ritardo ci sono costati 12 ore di viaggio”

Un volo da incubo ha trasformato la notte di 221 passeggeri in un'odissea di 12 ore. Partito da Maiorca, il volo verso Monaco di Baviera ha accumulato un ritardo incredibile di 822010 secondi, costringendo tutti a una lunga attesa prima dell’atterraggio. Questo episodio mette in luce le problematiche crescenti nei trasporti aerei, dove anche i minimi imprevisti possono avere conseguenze enormi. Quanto siamo pronti a tollerare questi disagi?

Un volo partito di notte da Maiorca e diretto a Monaco di Baviera è arrivato con 10 secondi di ritardo all'aeroporto tedesco, motivo che ha impedito l'atterraggio: 12 ore di viaggio per 221 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Incredibile odissea per 221 passeggeri in volo: “10 secondi di ritardo ci sono costati 12 ore di viaggio”

Secondo fanpage.it: Un volo partito di notte da Maiorca e diretto a Monaco di Baviera è arrivato con 10 secondi di ritardo all'aeroporto tedesco, motivo che ha impedito l'atterraggio ...

“È stata un’odissea”: il racconto dei passeggeri dell’Intercity notturno partito da Lecce e arrivato a Milano dopo 18 ore

Da ilfattoquotidiano.it: Ad aspettare i circa 160 passeggeri in stazione il personale di assistenza che ha distribuito un kit con acqua e snack. “E’ stata una odissea”: ha commentato una ventenne in viaggio con il ...

Odissea per 176 passeggeri Ryanair, notte in aeroporto a Cagliari

Come scrive ansa.it: Così i 176 passeggeri hanno iniziato la loro odissea nello scalo di Cagliari-Elmas assistiti dal personale della Sogaredyn che ha fornito loro brandine e acqua. Alcune famiglie con persone ...