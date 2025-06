incredibile mctominay offerta folle dall america

Dopo aver scritto la storia con il Napoli, Scott McTominay si prepara a un nuovo capitolo: un’offerta folle dall’America, capace di far tremare il calcio europeo. Con il suo straordinario successo in Italia, il centrocampista scozzese attira l’attenzione dei club più ricchi e ambiziosi oltre oceano. Un’occasione irripetibile che potrebbe rivoluzionare la sua carriera, lasciando tutti a chiedersi: sarà il suo prossimo grande passo?

McTominay dopo la vittoria dello Scudetto è stato premiato come MVP della Serie A, ed adesso è arrivata anche un’offerta a dir poco faraonica dall’America Fresco vincitore dello Scudetto con il suo Napoli e del premio di MVP della stagione di Serie A 202425, Scott McTominay ha vissuto forse la sua miglior stagione in Europa con la maglia azzurra. Dopo tanti anni al Manchester United in cui non ha vinto neanche un campionato, ci è riuscito proprio sotto la guida di Antonio Conte ed al primo colpo con la maglia del Napoli. 12 gol e 6 assist in 34 presenze, quasi tutti pesantissimi per lo scozzese, che ha concluso in bellezza con la splendida rovesciata nel match Scudetto contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Serieanews.com