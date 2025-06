Incontro Meloni-Macron disgelo | Impegno comune per un’Europa più sovrana forte e prospera

Un incontro che segna un nuovo inizio: Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si stringono la mano per costruire un'Europa più forte e sovrana. In un momento in cui le tensioni geopolitiche sono palpabili, questa alleanza potrebbe essere la chiave per affrontare sfide comuni come l’immigrazione e la sicurezza energetica. La cena di lavoro, seguita a tre ore di discussione, dimostra l'impegno serio dei due leader: l’Europa del futuro è nelle loro mani!

È cominciato con strette di mano e sorrisi il tanto atteso incontro fra il Presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni, i due leader, dopo le strette di mano e le foto di rito, hanno quindi tenuto un incontro bilaterale, protrattosi per ben tre ore, a seguito del quale si è svolta una cena di lavoro fra le due delegazioni. La Francia considera l’Italia « un partner fondamentale » con «un ruolo chiave nelle scelte europee», in particolare riguardo al conflitto in Ucraina. Questo il commento dell’Eliseo, come riportato dall’Afp, poco prima dell’inizio della visita di Emmanuel Macron a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Incontro Meloni-Macron, disgelo: «Impegno comune per un’Europa più sovrana, forte e prospera»

Approfondisci con questi articoli

Telefonata tra Erdogan e Meloni, l?incognita di un incontro a cui Palazzo Chigi lavora in gran segreto - Un'interessante telefonata tra Erdogan e Meloni ha scatenato speculazioni su un possibile incontro, mentre Palazzo Chigi lavora in gran segreto.

Segui queste discussioni su X

Meloni-Macron, incontro fiume a Palazzo Chigi: bilaterale di tre ore. Sul tavolo difesa, rafforzamento dei legami transatlantici, contrasto all'immigrazione irregolare, dazi e guerra in Ucraina Tweet live su X

Comunicato congiunto Meloni-Macron dopo l'incontro a Palazzo Chigi: "Impegno per un'Europa più forte e sovrana". "Forti convergenze" tra Italia e Francia "dall'auto all'energia". E su Kiev: "Sostegno incrollabile all'Ucraina" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/pol Tweet live su X

Meloni e Macron, l'incontro del disgelo a Palazzo Chigi. Sorrisi e baci tra i due. Oltre due ore a colloquio tra dazi e Kiev #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/politica/2025/06/03/meloni-e-macron-lincontro-del-disgelo-a-palazzo-chigi-_695fe1dd-ed35-4fdc-9333-bc Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Meloni-Macron, il vertice del disgelo: «Sostegno incrollabile a Kiev, forti convergenze dall'auto all'energia»

Come scrive msn.com: «L'Italia e la Francia, fedeli al loro ruolo di Nazioni fondatrici della costruzione europea, intendono rafforzare il loro impegno comune per un'Europa più sovrana, ...

Meloni-Macron, tre ore d’incontro a Palazzo Chigi

panorama.it scrive: L'incontro Meloni-Macron è durato circa tre ore, subito dopo è stato diramato un comunicato congiunto, ecco i contenuti.

Disgelo Meloni-Macron: a Palazzo Chigi il lungo bilaterale su Ucraina e Medio Oriente

Si legge su ecovicentino.it: È durato tre ore - più del previsto - l'incontro di ieri (3 giugno) a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel ...