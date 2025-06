Incontro con Fabregas e clausola Vieira | l’Inter ha fretta

L'Inter accelera sul fronte allenatore: tra incontri con Fabregas e la clausola Vieira, i nerazzurri sono determinati a non perdere tempo nella scelta del nuovo tecnico. La separazione da Inzaghi apre un nuovo capitolo, mentre le candidature di tecnici dal Como e dal Genoa si fanno più calde che mai. La sfida è aperta: chi guiderà l’Inter verso nuovi trionfi?

I nerazzurri a caccia del nuovo allenatore non vogliono perdere tempo: tra i candidati sia il tecnico del Como che quello del Genoa L' Inter e Simone Inzaghi hanno deciso di separarsi. Il club nerazzurro e il tecnico piacentino si sono ufficialmente detti addio, con Inzaghi che volerà in Arabia Saudita per allenare l' Al-Hilal. Inter, previsto un colloquio con Fabregas (LaPresse) – Calciomercato.it Il club nerazzurro dovrà dunque trovare un nuovo allenatore e diversi sono i nomi sul taccuino. Si è parlato di un possibile ritorno di José Mourinho, con il Fenerbahçe disposto a liberare l'allenatore portoghese.