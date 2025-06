Incontri per il benessere delle famiglie | si discuterà di affido

Incontri per il benessere delle famiglie si svolgono a Cesa, con un focus importante sull’affido, un tema delicato e fondamentale per rafforzare i legami e garantire un futuro sicuro ai bambini. Il centro “La Vite” continua il suo percorso di sensibilizzazione, offrendo uno spazio dinamico e interattivo dove informarsi, confrontarsi e trovare supporto. Un’opportunità preziosa per costruire comunità più solide e consapevoli, perché il benessere famigliare inizia dalla conoscenza e dalla solidarietà.

Prosegue a Cesa il percorso di sensibilizzazione del centro per le famiglie "La Vite", finalizzato all'informazione sulle attività, in uno spazio interattivo. Il servizio promuove il benessere dell'intero nucleo familiare, previene e contrasta situazioni problematiche dei nuclei familiari.

