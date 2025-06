Incidenti stradali record di 37 vittime nell' ultimo weekend E la politica litiga

L'ultimo weekend si è rivelato il più tragico degli ultimi tempi sulle strade italiane, con 37 vittime—un aumento preoccupante rispetto ai 32 della settimana precedente. La situazione richiama l’attenzione sulla sicurezza e sull’efficacia delle misure adottate, mentre nel frattempo la politica si divide sulle cause e le soluzioni. La cifra fa purtroppo segnar...

AGI - Tra venerdì 30 maggio e domenica 1 giugno, sono state 37 le vittime sulle strade italiane per incidenti, numero di decessi in netto aumento rispetto al fine settimana precedente quando le vittime furono 32. È quanto riferisce l' Asaps in un comunicato che riporta i dati degli incidenti nell'ultimo fine settimana. "La cifra fa purtroppo segnare il record delle vittime negli incidenti del fine settimana nei primi 5 mesi del 2025", aggiunge l' Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale con sede a Forlì. La vittima più giovane è una bambina di 15 mesi, la più anziana un uomo di 87 anni. 🔗 Leggi su Agi.it