Incidenti mortali con trattori Valdegamberi | Bollettino di guerra inaccettabile

Un bollettino di guerra inaccettabile: ogni anno, decine di agricoltori perdono la vita in incidenti con trattori, come nel tragico caso di Luigi Ruffo, 39 anni, stroncato mentre lavorava nel suo campo di olivi. Con l’aumento della meccanizzazione in agricoltura, il rischio cresce, specialmente in zone collinari. È urgente promuovere la sicurezza e la formazione per fermare questa spirale di tragedie. Non possiamo più rimanere indifferenti!

L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Luigi Ruffo, deceduto a 39 anni in un campo di olivi di Quinto. Ma sono «decine le vite spezzate ogni anno da incidenti con trattori agricoli, spesso in zone collinari, troppo spesso per ribaltamento. Un bollettino di guerra che non possiamo più accettare in. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Incidenti mortali con trattori, Valdegamberi: «Bollettino di guerra inaccettabile»

Incidenti con trattori agricoli, 166 morti nel 2021

Segnala ansa.it: Dal 2010 al 2021 l'Osservatorio Asaps 'Morti Verdi' ha registrato 4.555 incidenti gravi che hanno coinvolto trattori agricoli, con 2.050 morti e 3.067 feriti. Lo scorso anno, in particolare ...

Incidenti sul lavoro: muoiono schiacciati dai propri trattori, a Reggio Emilia e nel Trentino

Riporta rainews.it: Due agricoltori, in due diverse località, sono morti per ... Primiero (Trento). L'incidente di Reggio Emilia Un uomo di 53 anni è morto nel pomeriggio, schiacciato dal trattore che stava ...

Il trattore si capovolge agricoltore di 68 anni travolto e schiacciato

Lo riporta ilmattino.it: Una settimana nera per la provincia sul fronte di quelle che vengono impropriamente chiamate «morti bianche». Ma le croci nell'alto Casertano per incidenti a bordo di trattori si sprecano ...