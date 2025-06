Incidente sull' autostrada A23 in galleria coinvolti un Tir e 4 auto | 7 feriti estratti dalle lamiere

Un violento scontro sull'autostrada A23 in galleria scuote la nostra regione. Un tir e quattro auto coinvolti in un incidente che ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori, riusciti a estrarre sette persone dalle lamiere contorte. L'emergenza è ancora in corso: seguiamo da vicino le operazioni e le ultime novità su questo tragico evento.

UDINE - Incidente nel tardo pomeriggio sull'autostrada A23 in galleria: coinvolti un Tir e 4 auto. Il primo bilancio dello schianto parla di 7 feriti estratti dalle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente sull'autostrada A23 in galleria, coinvolti un Tir e 4 auto: 7 feriti estratti dalle lamiere

