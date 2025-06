Incidente sulla statale 114 tir impatta su autobus

Un impatto violento sulla statale 114 a Tremestieri scuote la comunità: un tir, mentre usciva dalla "chiocciola", si scontra con un autobus fermo, creando scompiglio e preoccupazione tra i residenti. La scena, ancora sotto i primi rilievi, mette in luce l'importanza della sicurezza sulle strade e la necessità di interventi tempestivi. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa vicenda che ha coinvolto automobilisti e passanti.

Un tir impatta su un autobus che a quanto pare era fermo sulla statale 114 a Tremestieri. Incidente nel pomeriggio nei pressi dell'uscita del porto della zona sud. Secondo i primi rilievi il mezzo pesante stava lasciando la "chiocciola" quando ha danneggiato la vettura gommata nella parte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Incidente sulla statale 114, tir impatta su autobus

