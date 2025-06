Incidente sulla Nola-Villa Literno tamponamento tra otto automobili | tre feriti in codice rosso

Un violento tamponamento ha scosso la Nola-Villa Literno, coinvolgendo otto veicoli e lasciando tre feriti in codice rosso. Questo incidente evidenzia un trend preoccupante: l’aumento degli incidenti stradali in Italia, spesso causati dalla distrazione alla guida. Con le festività alle porte, è fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale. La strada è un luogo di condivisione; facciamo in modo che ogni viaggio sia sicuro!

L'incidente si è verificato nella serata di ieri nei pressi dell'uscita di Carinaro, nella provincia di Caserta: otto le auto coinvolte nello scontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Segui queste discussioni su X

TERRANOSTRA NEWS Tweet live su X

EMANUELE (@EMANUELE121981) Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Incidente sulla Nola-Villa Literno, tamponamento tra otto automobili: tre feriti in codice rosso

Secondo fanpage.it: L'incidente si è verificato nella serata di ieri nei pressi dell'uscita di Carinaro, nella provincia di Caserta: otto le auto coinvolte nello scontro ...

Grave incidente nel casertano, otto auto coinvolte: tre ragazzi in codice rosso

Si legge su erreemmenews.it: Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sull’ Asse Mediano Nola-Villa Literno, all’altezza dello svincolo per Carinaro. Il bilancio è pesante: otto veicoli coinvolti e ...

Otto auto coinvolte e giovani feriti in incidente sulla statale nola-villa literno, intervento dei vigili del fuoco

Da gaeta.it: Un incidente con otto veicoli sull’asse mediano Nola-Villa Literno vicino a Carinaro ha causato feriti gravi, intervento dei vigili del fuoco di Caserta-Aversa e blocco totale del traffico per ore.