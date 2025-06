Incidente sul set di Temptation Island | è affondata una barca Cos’è successo

notizie, un incidente inaspettato ha scosso il set: una barca è affondata durante le riprese, creando scompiglio tra il cast e la produzione. È ancora presto per conoscere tutti i dettagli, ma questo episodio solleva domande su come influenzerà la stagione. Restate con noi: in attesa di aggiornamenti, scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questo imprevisto che ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati di Temptation Island.

Se la stagione televisiva 20242025 sta volgendo ormai al termine, l’estate è praticamente qui e significa solo una cosa: Temptation Island, il programma di successo targato Fascino, condotto da Filippo Bisciglia. Sì, il viaggio dei sentimenti sta per ricominciare e proprio in questi giorni si stanno tenendo le registrazioni. Ma, stando alle ultime notizie, sarebbe accaduto un incidente che ha preoccupato non poco gli addetti ai lavori: una barca della produzione è affondata. Ma procediamo per punti. Temptation Island, affonda una barca della produzione. Tra i programmi di maggior successo, in grado di conquistare milioni di telespettatori, Temptation Island è tornato a essere una certezza del palinsesto estivo di Mediaset, dopo uno stop che ha ridato ancor più linfa al programma. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Incidente sul set di Temptation Island: è affondata una barca. Cos’è successo

Temptation Island, incidente terribile durante le riprese: cosa succede - Un drammatico incidente ha scosso le riprese di Temptation Island 2025, portando tensione e preoccupazione tra il cast e la produzione.

Temptation Island, si parte con un incidente