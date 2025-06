Incidente stradale a Chieri | scontro tra due macchine all' incrocio traffico rallentato

Un incidente stradale ha scosso la serata di Chieri, dove due auto si sono scontrate in un incrocio cruciale. Le immagini di veicoli distrutti e traffico rallentato ci ricordano l'importanza della prudenza alla guida, soprattutto con l'aumento del traffico estivo. Questo evento ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme per garantire strade più sicure per tutti. La strada è un luogo di incontro, non di conflitto!

Incidente stradale nella serata di ieri, martedì 3 giugno 2025, a Chieri. Intorno alle 20, due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra strada Padana Inferiore e via Vincenzo Bersezio. La carrozzeria di una delle due è rimasta gravemente danneggiata, soprattutto nella parte anteriore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente stradale a Chieri: scontro tra due macchine all'incrocio, traffico rallentato

