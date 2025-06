incidente nel bosco soccorsi in azione

Un incidente nel cuore del bosco di Sant'Orsola ha richiesto l'intervento tempestivo dei soccorritori. Intorno alle 13 di mercoledì 4 giugno, un raccoglitore di tartufi è rimasto ferito dopo una scivolata in una zona difficile da raggiungere nel comune di Spoleto. Le squadre del Sasu e il soccorso alpino e speleologico si sono subito attivate, dimostrando ancora una volta il loro fondamentale ruolo di salvataggio in situazioni di emergenza impegnative.

