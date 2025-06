Incidente in via Paolo De Granita | traffico in tilt

Un grave incidente ha paralizzato questa sera via Paolo De Granita a Salerno, causando caos e congestione. Due vetture si sono scontrate violentemente, coinvolgendo prontamente i soccorsi e le autorità . La scena, ancora sotto verifica, ha messo in evidenza la necessità di maggiore attenzione sulla sicurezza stradale. Le indagini delle forze dell’ordine proseguono per chiarire le cause e garantire la sicurezza di tutti.

Brutto incidente, questa sera, in via De Granita, a Salerno: per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate. Sul posto, i sanitari del 118 con due ambulanze e i vigili del fuoco. Traffico in tilt, mentre sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente in via Paolo De Granita: traffico in tilt

