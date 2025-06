Incidente in autostrada tra Turate e Saronno | 4 feriti

Mattina di caos sull'A9: un incidente tra Turate e Saronno ha lasciato quattro feriti e generato gravi disagi al traffico. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nel contesto della mobilità sostenibile. Ricordiamo che una guida responsabile può fare la differenza. Rimanete aggiornati per scoprire come affrontare questi imprevisti e garantirvi viaggi più sereni.

Un incidente ha causato gravi disagi alla viabilità autostradale nella mattina del 4 giugno 2025 sulla A9. Nel tratto compreso tra Turate e Saronno si è verificato uno scontro che ha coinvolti diversi veicoli, almeno tre. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Incidente in autostrada tra Turate e Saronno: 4 feriti

Incidente in autostrada, si ribalta un furgone: un ferito - Un incidente si è verificato sull'Autosole poco dopo le 15, quando un furgone si è ribaltato all'altezza del Cortile San Martino.

Incidente in autostrada tra Turate e Saronno, 4 feriti e code sulla Milano – Como

Incidente in autostrada tra Saronno e Turate con più veicoli coinvolti e almeno 4 persone ferite. Autostrada Milano-Como, code per incidente

Viveva a Lazzate Fabio Tornetti, 46 anni, morto sabato 30 maggio in un tragico incidente con lo scooter sulla A7, in Liguria, tra i caselli di Ronco Scrivia e Busalla.

Dopo l'incidente a Saronno, inevitabili le conseguenze in particolare quelli che da Turate e Gerenzano erano diretti verso l'ingresso dell'autostrada a Saronno.