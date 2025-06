Incidente in autostrada tra Turate e Saronno 4 feriti e code sulla Milano – Como

Un tragico incidente ha coinvolto più veicoli sull'autostrada A9 Milano-Como, tra Saronno e Turate, causando almeno quattro feriti e lunghe code. Mentre la viabilità è in crisi, è fondamentale riflettere sull'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nell'era della mobilità sostenibile. Attenzione e prudenza possono fare la differenza: non trascuriamo mai il valore della vita in viaggio.

Incidente in autostrada tra Saronno e Turate con più veicoli coinvolti e almeno 4 persone ferite. Autostrada Milano-Como, code per incidente a Saronno Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, oltre a due ambulanze, questa mattina poco dopo le 8,10 sull’autostrada A9 Milano-Como, nel tratto tra Turate e Saronno in direzione Milano, dove si è . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente in autostrada, si ribalta un furgone: un ferito - Un incidente si è verificato sull'Autosole poco dopo le 15, quando un furgone si è ribaltato all'altezza del Cortile San Martino.

Segui queste discussioni su X

https://friulitvnetworking.com/incendio-furgone-sullautostrada-a34-pronto-intervento-dei-vigili-del-fuoco/… INCENDIO FURGONE SULL’AUTOSTRADA A34: PRONTO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO #breakingnews #incidente #autostrada #vigilidelfuoc Tweet live su X

Ore 00:26 03/06/2025 #autostradaA8 MILANO-VARESE Diramazione Gallarate-Gattico ? Autostrada Milano-Varese #trafficobloccato per incidente tra Sesto Calende-Vergiate e Besnate al km 8 #aspilombardia #Muovy Tweet live su X

Anziano di 80 anni fa inversione a U in autostrada e provoca maxi-incidente: 11 persone soccorse https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/05/26/news/brescia_anziano_80_anni_inversione_autostrada_incidente-424629913/?ref=twhl… Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Incidente in autostrada tra Turate e Saronno, 4 feriti e code sulla Milano – Como

Da ilnotiziario.net: Incidente in autostrada tra Saronno e Turate con più veicoli coinvolti e almeno 4 persone ferite. Autostrada Milano-Como, code per incidente a ...

Inseguimento da Como a Saronno, malviventi bloccati dalla polizia

Scrive espansionetv.it: Le indagini Dopo l’incidente a Saronno, inevitabili le conseguenze ... in particolare quelli che da Turate e Gerenzano erano diretti verso l’ingresso dell’autostrada a Saronno. Senso unico alternato ...

Chi era Riccardo Legnani, il 23enne deceduto in un incidente con la moto a Turate

Scrive fanpage.it: Riccardo Legnani è morto in seguito a un incidente con la moto a Turate (Como ... insieme all'ambulanza della Croce Rossa di Saronno con automedica e l'elicottero dell'elisoccorso di Como.