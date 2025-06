Incidente in A11 auto ribaltata e persone ferite | intervento dell’elisoccorso

Un drammatico incidente ha sconvolto l’autostrada A11, tra Capannori e Firenze, creando panico tra gli automobilisti. Un’auto si è ribaltata in un tamponamento, coinvolgendo almeno due persone rimaste ferite. L’intervento tempestivo di elisoccorso, squadre di soccorso e vigili del fuoco ha evitato il peggio. La situazione resta sotto monitoraggio mentre le autorità lavorano per chiarire le cause di questa terribile collisione.

Capannori (Lucca), 4 giugno 2025 – Paura sull’autostrada A11 Firenze-Mare per un incidente accaduto all’altezza di Capannori in direzione Firenze. Un’auto si è ribaltata nel tamponamento con un altro mezzo. Almeno due le persone che sono state soccorse, dopo le chiamate di allarme partite dagli altri automobilisti. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. In campo anche l’elisoccorso, che ha trasportato una persona all’ospedale Careggi di Firenze, mentre un’altra è stata trasferita all’ospedale di Lucca. La carreggiata in direzione Firenze è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in A11, auto ribaltata e persone ferite: intervento dell’elisoccorso

