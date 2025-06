Incidente fatale addio a una leggenda italiana | è morto così a 54 anni

Cristian Brenna, icona dell'arrampicata italiana, ci ha lasciati tragicamente a soli 54 anni. Un incidente inaspettato sul Monte Biaina ha spezzato la vita di un uomo che ha ispirato generazioni con la sua passione e il suo spirito avventuroso. Questo evento ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza di seguire le proprie passioni, sempre con prudenza. La sua eredità vivrà nei cuori di chi ama la montagna.

Una banale scivolata, una caduta nel bosco e poi il salto nel vuoto. Così ha perso la vita Cristian Brenna, 54 anni, uno dei più noti e rispettati arrampicatori italiani. L’ incidente mortale è avvenuto nella tarda mattina di ieri sul Monte Biaina, nell’ Alto Garda trentino, durante un’escursione con un amico. È stato proprio il compagno, non vedendolo più al suo fianco, a dare l’ allarme. I soccorsi hanno solo potuto individuare e recuperare il corpo, ormai senza vita, in fondo a un canalone. La notizia della scomparsa ha subito colpito profondamente il mondo dell’ arrampicata sportiva e dell’ alpinismo, che ha espresso un cordoglio unanime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente fatale, addio a una leggenda italiana: è morto così a 54 anni

È morto il giornalista Roberto Conci: fatale l'incidente con un altro ciclista - Se ne va Roberto Conci, 63 anni, direttore de "La Voce del Trentino" e "La Voce di Bolzano". Dopo un grave incidente in bicicletta avvenuto a Trento giovedì mattina, non ha potuto superare le ferite.

Tragedia nella notte: scontro tra moto e auto fatale per motociclista 27enne. Sindaco comunica lutto cittadino: chi è la vittima #Cronaca #Incidente #IncidenteStradale #IncidenteMortale #Caltagirone #Catania #Lutto #Cordoglio Tweet live su X

Incidente mortale tra un'auto e un furgone Tamponamento fatale in via Carpinetana. La vittima è la sessantaduenne Roberta Centi Una tragedia che ha scosso il paese quella che sabato scorso è costata la vita alla sessantaduenne Roberta Centi, rimasta… Tweet live su X

Addio ad Angie Stone: la leggenda del neo-soul muore in un incidente stradale

Si legge su ilmessaggero.it: Angie Stone, celebre cantante neo-soul e membro dello storico trio hip-hop femminile The Sequence, è morta all'età di 63 anni in un incidente stradale. L'artista, nota per successi come Wish I ...

Addio ad Angie Stone: la leggenda del neo-soul muore in un incidente stradale

Segnala corriereadriatico.it: Angie Stone, celebre cantante neo-soul e membro dello storico trio hip-hop femminile The Sequence, è morta all'età di 63 anni in un incidente stradale. L'artista, nota per successi come Wish I Didn't ...

Incidente fatale, addio alla giovane mamma

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: A Montecosaro l’addio, nel paese in cui era nata e dove da pochi mesi si era trasferita con la famiglia, dopo aver sempre vissuto a Civitanova, a Fontespina, lungo via Cristoforo Colombo.