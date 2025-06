Incidente durante la gara di velocità sul Po il motoscafo si ribalta | feriti due lecchesi

Un attimo può cambiare tutto, anche durante una gara di velocità sul suggestivo scenario del Po. L'incidente che ha coinvolto i due giovani lecchesi Marco Anghileri e Filippo Bassi ha messo in luce il rischio nascosto in queste emozionanti sfide. Mentre Marco è riuscito a uscirne praticamente illeso, Filippo ha subito gravi traumi, ora sotto cure attente. La loro vicenda ci ricorda quanto l'adrenalina possa essere imprevedibile e quanto sia fondamentale la sicurezza in ogni corsa.

Mandello del Lario (Lecco), 4 giugno 2025 – Marco è uscito praticamente illeso dalla barca, Filippo invece no. Nell' incidente nautico ha riportato traumi alla schiena e al torace e ora è ricoverato in ospedale a Parma. Il pilota Marco Anghileri, imprenditore di Bosisio Parini, e il suo copilota Filippo Bassi di Mandello del Lario, sono rimasti coinvolti in un incidente durante il raid Pavia–Venezia, una gara di velocità sul fiume Po. L'incidente. I due erano in gara ai comandi di un motoscafo Albatro Marine, numero 888, equipaggiato con potenti motori fuoribordo Mercury: durante una virata quasi a 90 gradi, l' imbarcazione si è ribaltata, forse a causa di un banco di sabbia vicino alla riva dell'ansa del fiume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente durante la gara di velocità sul Po, il motoscafo si ribalta: feriti due lecchesi

