Un incidente drammatico scuote Cernusco sul Naviglio: auto e moto si sono scontrate, lasciando due feriti, di cui uno in gravi condizioni. L'eco stridente dei freni è un triste promemoria della crescente insicurezza sulle strade italiane. Questo evento mette in luce la necessità urgente di riflessioni sulla sicurezza stradale e sull'importanza del rispetto delle regole. La vita può cambiare in un attimo, non sottovalutiamo mai la prudenza!

Prima lo stridio dei freni sull'asfalto. Poi il rumore dello schianto. Grave incidente a Cernusco sul Naviglio. Un'auto e una moto si sono scontrate nella serata di martedì 3 giugno. Due i feriti, di cui uno grave. L'incidente La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti prima delle 23. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente auto-moto a Cernusco, due feriti: uno è grave

