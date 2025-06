Incidente a Savonera di Collegno | scontro nella rotonda tra auto e bus che rimane bloccato

Oggi, mercoledì 4 giugno 2025, un episodio di forte impatto ha scosso la tranquillità di Savonera a Collegno. All'ora di pranzo, una rotonda è diventata teatro di un incidente tra un bus della linea 59 e una Jeep Renegade. Il bus, in direzione Druento, ha subito un blocco improvviso, creando disagi e preoccupazione tra i passeggeri. Scopriamo insieme i dettagli di questo scontro che ha catturato l’attenzione di molti.

Un incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 4 giugno 2025, alla rotonda all'incrocio tra via Torino-Druento, via Villa Cristina e via Don Sapino a Savonera a Collegno. Un bus della linea 59 che viaggiava in direzione di Druento si è scontrato con un'auto Jeep Renegade, rimanendo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it