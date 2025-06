Incidente a Sala Baganza | scooter contro auto un ferito trasportato d’urgenza al Maggiore

Un pomeriggio di paura a Sala Baganza: uno scooter e un'auto si sono scontrati in via Giuseppe Di Vittorio, lasciando un ferito grave. L'intervento tempestivo dei soccorsi ha portato all'immediato trasporto d'urgenza al vicino ospedale Maggiore.

Scontro nel pomeriggio del 4 giugno: ferito il conducente dello scooter. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì 4 giugno a Sala Baganza, in provincia di Parma. Intorno alle ore 15, in via Giuseppe Di Vittorio, si è verificato uno scontro tra uno scooter e un'auto. L'impatto ha provocato il ferimento del conducente del mezzo a due ruote, che è stato trasportato in ospedale. Intervento immediato dei soccorsi: ferito in condizioni di media gravità. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma si sa che l'urto è stato abbastanza violento da richiedere un pronto intervento.

