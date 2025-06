Inchiesta ' The end' spaccio di droga tra Bat e Barese | eseguite 16 condanne

Un’ombra lunga su un fenomeno in crescita: l’indagine "The End" ha portato a 16 condanne per spaccio di droga tra Bari e BAT, evidenziando il radicamento della criminalità nel nostro territorio. Questo caso non è solo una vittoria della legge, ma un campanello d'allarme su un problema che coinvolge sempre più giovani. Cosa fare per contrastare questo trend? È tempo di aprire gli occhi e agire.

La Polizia ha eseguito la sentenza irrevocabile di condanna, nei confronti di sedici soggetti indagati nell’ambito del procedimento penale che fa riferimento ad un’indagine – denominata The End svolta dalle Squadre Mobili di Bari e di Barletta-Andria-Trani. L'indagine, avviata nel 2013 e. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Inchiesta 'The end', spaccio di droga tra Bat e Barese: eseguite 16 condanne

Segui queste discussioni su X

Mi chiamo Francesco Roberti, sono nato a Roma il 22 luglio 1976 e da anni mi dedico ad analizzare, indagare e denunciare pratiche occulte e gravi violazioni dei diritti umani perpetrate da apparati statali e sovranazionali. -------------------------------------------------- Tweet live su X

#MetadoneMistero: Un fidanzato assolto in un incredibile colpo di scena che cambierà tutto! ### La storia dietro l'assoluzione In un'aula di tribunale piena di suspense, un giovane fidanzato è stato scagionato dall'accusa di spaccio di sostanze stupefac… Tweet live su X

Buongiorno dalla redazione della Tgr Trento. La cronaca, con la maxioperazione della GdF contro lo spaccio di droga, e lo sport, con la vittoria-scudetto dell'Itas volley, in evidenza sulle prime pagine dei quotidiani locali oggi in edicola in Trentino Tweet live su X