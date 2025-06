Inchiesta sull’urbanistica a Milano il sindaco Beppe Sala sarà chiamato come testimone in aula

Milano si prepara a un capitolo cruciale della sua storia urbanistica: il sindaco Beppe Sala sarà chiamato come testimone in un processo che mette sotto la lente uno dei progetti più discussi, Torre Milano. Un’occasione per fare luce sui retroscena di un’edilizia controversa e sul futuro della città. La verità dietro le accuse potrebbe cambiare il volto di Milano.

Il Sindaco di Milano Beppe Sala sarà chiamato come testimone della difesa nel processo su Torre Milano, uno degli edifici finiti al centro delle inchieste sull'urbanistica della Procura. Gli otto imputati, tra manager, imprenditori e tecnici, sono accusati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Secondo i pm avrebbero fatto passare la costruzione della torre come una semplice ristrutturazione, bypassando le regole sulla volumetria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Colpi d'arma da fuoco contro l'auto di una coppia: aperta un'inchiesta sull'intimidazione - Colpi d'arma da fuoco hanno colpito l'auto di una coppia a Porto Empedocle, scatenando un'intervento immediato delle forze dell'ordine.

Segui queste discussioni su X

Monza, si amplia l’inchiesta sulle morti nella residenza per anziani Villa Gioia: c’è un terzo caso https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/03/news/villa_gioia_monza_inchiesta_morti_residenza_anziani_terzo_caso-424646425/?ref=twhl… Tweet live su X

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione di Pietro Mastranzo, rappresentante dell’Associazione Terre di Posillipo. Segui la diretta: https://bit.ly/Periferie03 Tweet live su X