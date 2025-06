Inchiesta hacker Pazzali torna presidente di Fiera Milano | revocata l’autosospensione

Enrico Pazzali torna a ricoprire il ruolo di presidente della Fondazione Fiera Milano, dopo aver revocato la sua autosospensione. Questo ritorno solleva interrogativi sulla governance e trasparenza nel mondo fieristico italiano, proprio mentre si intensificano le discussioni su etica e responsabilità aziendale. Un punto cruciale da considerare è come questa decisione influenzerà la fiducia degli investitori e l'immagine del settore, in un momento in cui innovazione e reputazione sono più importanti che mai.

Enrico Pazzali torna alla guida di Fondazione Fiera Milano. Secondo quanto risulta a LaPresse il manager 61enne coinvolto nella scandalo sui dossieraggi della Equalize ha comunicato questa mattina la revoca dell’autosospensione da presidente dell’ente ai membri del comitato esecutivo e torna in carica con deleghe operative almeno fino all’approvazione del bilancio, atteso fra circa un mese e data naturale della scadenza del suo mandato. Pazzali si era autosospeso. Pazzali si era autosospeso dalla Fondazione dopo gli arresti di alcuni suoi collaboratori il 25 ottobre 2024, fra cui l’ex superpoliziotto Carmine Gallo (morto il 9 marzo) e l’informatico di Equalize, Samuele Calamucci. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta hacker, Pazzali torna presidente di Fiera Milano: revocata l’autosospensione

Inchiesta hacker, Tortu non risponde ai pm su spionaggio a Jacobs - Filippo Tortu, testimone nell'inchiesta su spionaggio tra Jacobs e Equalize, ha scelto di non rispondere ai pm, richiamato dalla propria condizione di parente di un indagato, Giacomo Tortu.

Violazione dati Coinbase: l'exchange sapeva tutto da gennaio Un’inchiesta Reuters rivela che Coinbase era a conoscenza della violazione dati già da gennaio 2025. Informazioni sensibili degli utenti erano state compromesse attraverso il contractor indiano Tweet live su X

