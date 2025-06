Inchiesta dossieraggi Enrico Pazzali è di nuovo presidente di Fondazione Fiera Milano

Enrico Pazzali torna a guidare la Fondazione Fiera Milano, dopo un periodo di autosospensione legato all'inchiesta sui dossieraggi. Questo rientro segna non solo la sua resilienza, ma anche una riflessione sul potere e la trasparenza nel mondo degli eventi fieristici. In un contesto dove l'etica aziendale è più che mai sotto i riflettori, la sua leadership potrebbe rivelarsi cruciale per ridefinire gli standard di integrità nel settore. Riuscirà a riconquistare la fiducia

Enrico Pazzali è nuovamente presidente di Fondazione Fiera Milano. Il manager si era autosospeso a ottobre dopo essere stato coinvolto nell'inchiesta sui presunti dossieraggi dell'agenzia Equalize. Il 61enne ha comunicato stamattina la revoca dell'autosospensione, tornando in carica con deleghe.

Inchiesta dossieraggi Equalize, tra le vittime anche il cantante Alex Britti: “Mi hanno spiato e pedinato” - Il cantante Alex Britti è stato ascoltato come testimone nell'inchiesta milanese Equalize, che indaga su presunti dossieraggi illegali.

Nel 2018 l’organizzazione americana “Better Church Governance” lancia un maxi-dossieraggio sui cardinali in vista di un eventuale prossimo conclave. Rivedi "La Crociata": Tweet live su X

Si parlava ieri di macchina del fango e di assalto a Papa Leone. @reportrai3 ha già iniziato. Nel suo servizio di ieri sera, la trasmissione di Ranucci parla di dossieraggio contro i porporati e riferisce del presunto ruolo del @cardinalrlburke in tale operazione. S Tweet live su X

