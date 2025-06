Incendio spaventoso brucia l’università italiana | fiamme altissime il video è agghiacciante

Un incendio devastante ha colpito un'importante università italiana, scatenando il panico in una delle città universitarie più rinomate del Paese. Fiamme altissime e un fumo denso hanno catturato l'attenzione dei social, rivelando la fragilità dei nostri patrimoni culturali e accademici. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, questo evento ci invita a riflettere sull'importanza della prevenzione e della sicurezza nelle istituzioni. Restate con noi

Un incendio improvviso con fiamme altissime ha fatto scattare l’allarmeimprovviso nella città italiana, polo universitario tra i più gettonati nel nostro Paese. Un rogo spaventoso, con immagini scioccanti che stanno facendo il giro dei social. Tutto è successo intorno alle 10 del mattino, quando improvvisamente una nube di fumo denso ha iniziato a diffondersi verso i palazzi circosanti. Le fiamme alte sono arrivate poco dopo, con i residenti della zona che si sono dati alla fuga e tante persone in transito a filmare l’accaduto mantenendosi a distanza di sicuro. Il rogo si è verificato all’Università della Tuscia al Riello a Viterbo, nel Lazio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incendio spaventoso, brucia l’università italiana: fiamme altissime, il video è agghiacciante

