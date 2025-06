Incendio nello showroom di via Cantoni processo immediato per esecutore e mandanti dell' omicidio di tre cinesi

Un dramma che scuote Milano: il processo immediato per l'incendio di via Cantoni riporta alla luce una tragedia che ha spezzato vite giovanissime. Tre giovani cinesi, diventati vittime di un atto criminale, rappresentano solo la punta di un iceberg di un problema piĂą ampio: la sicurezza nei luoghi di lavoro e la lotta contro il crimine organizzato. Un tema che merita attenzione e riflessione. Riusciremo a dare giustizia a queste vite spezzate?

Rinviati a giudizio con rito immediato i tre uomini ritenuti responsabili del rogo nel magazzino di via Cantoni a Milano dove morirono tre giovani cinesi. Le vittime, Liw Yan, Dong Yan, e Pan An di 18, 17 e 24 anni, sono morte per intossicazione da fumi. Il rogo L'incendio era stato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incendio nello showroom di via Cantoni, processo immediato per esecutore e mandanti dell'omicidio di tre cinesi

Incendio nel magazzino di via Cantoni a Milano: i due mandanti e l’esecutore rinviati a giudizio con rito immediato

Secondo fanpage.it: Sono stati rinviati a giudizio con rito immediato i tre uomini arrestati per l'incendio dello showroom cinese di via Cantoni, a Milano, nel quale morirono ...

Incendio nello showroom di via Cantoni, processo immediato per esecutore e mandanti dell'omicidio di tre cinesi

Da milanotoday.it: Le vittime dormivano nel magazzino. Secondo la ricostruzione, il movente sarebbe un debito del proprietario da 40mila euro ...

Incendio showroom, processo immediato per esecutori e mandante dell’omicidio dei tre giovani cinesi

Come scrive milano.repubblica.it: Il rogo dell’emporio in via Cantoni, a Chinatown, si consumò lo scorso settembre. Per l’esecutore materiale, l’estradizione dall’Olanda è ancora sospesa “per ...