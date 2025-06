Incendio in un' azienda di Monopoli fumo da un silos | i vigili del fuoco domano le fiamme

Un'immagine di tensione e tempestività quella di questa mattina a Monopoli, dove un incendio nel cuore di un’azienda di lavorazione del legname ha rischiato di trasformarsi in una catastrofe. Allarmi, fumo e l’intervento rapido dei vigili del fuoco sono stati essenziali per domare le fiamme e mettere in sicurezza tutti. La battaglia contro il fuoco è appena iniziata, ma la loro professionalità ha fatto la differenza: ecco come si è svolto l’intervento.

L'allarme è scattato questa mattina, intorno alle 10.30, a Monopoli: i dipendenti di un'azienda che si occupa di lavorazione di legname avevano visto uscire fumo da un grande silos contenente segatura. Due squadre di vigili del fuoco sono immediatamente intervenute: grazie all'ausilio.

