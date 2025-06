Incendio devasta l’università della Tuscia | studenti in fuga c’è un disperso Nube tossica su Viterbo video

Un incendio devastante ha colpito l'Università della Tuscia, segnando un drammatico risvolto nella storia di un ateneo che punta sulla sostenibilità. Mentre gli studenti fuggivano in preda al panico, la nube tossica ha sollevato preoccupazioni per la salute pubblica. Un dispersione è ancora da accertare. Il sinistro riaccende il dibattito sulla sicurezza nei lavori legati all'energia rinnovabile. Cosa significa questo per il futuro dell'istruzione e dell'ambiente?

Un gigantesco incendio è scoppiato all’Università della Tuscia a Viterbo, all’interno della Facoltà di Agraria. Completamente a fuoco il secondo piano dell’ateneo, dove erano in corso dei lavori che interessavano anche il tetto. Dalle prime informazioni sembra che l’intervento riguardasse il montaggio di pannelli fotovoltaici. I professori e gli studenti che si trovavano in altri spazi, sono stati immediatamente evacuati. Ma dalle prime informazioni c’è comunque un disperso e decine di persone sarebbero rimaste intossicate. In alcune aule e in alcuni laboratori si sono registrate anche delle esplosioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Incendio devasta l’università della Tuscia: studenti in fuga, c’è un disperso. Nube tossica su Viterbo (video)

Leggi anche questi approfondimenti

Incendio doloso devasta la casa d’infanzia di Lady Diana: le fiamme risparmiano la tomba della principessa - Un incendio doloso ha devastato la storica tenuta di Althorp, dove Lady Diana Spencer trascorse la sua infanzia.

Segui queste discussioni su X

Incendio devasta la scuola dell’infanzia in Calabria, intervento dei Vigili del Fuoco #cosenza #cronaca #cronaca_cosenza #rogliano #santo_stefano_di_rogliano #vigili_del_fuoco Tweet live su X

Incendio devasta capannone con attrezzature balneari: è mistero sulle cause, aperta inchiesta https://ift.tt/H6ZKGzr Tweet live su X