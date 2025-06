Incendio all' Università della Tuscia | ritrovato operaio disperso intossicazioni e indagine in corso

Un incendio devastante ha colpito la Facoltà di Agronomia dell'Università della Tuscia, riaccendendo l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e studio. Fortunatamente, l'operaio disperso è stato ritrovato, ma il fumo tossico ha già costretto alcuni studenti e residenti a cercare assistenza medica. Questo evento mette in luce una realtà inquietante: la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per evitare future tragedie. L'ecosistema universitario non può permettersi di sott

E' stato ritrovato l'operaio dato inizialmente per disperso nell' incendio alla Facoltà di Agronomia dell' Università della Tuscia, a Viterbo. Alcuni studenti e dipendenti dell'ateneo e residenti della zona si sono recati all'ospedale Santa Rosa con sintomi da intossicazione da fumo. Ad andare a fuoco anche sostanze chimiche di laboratorio e plastica: nell'area oltre ad una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza anche un odore acre. La Procura di Viterbo è in attesa di una prima informativa dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine intervenute. Gli inquirenti, dopo l'arrivo dell'incartamento, procederanno alla formale apertura di un fascicolo di indagine.

