Incendio all' Università della Tuscia Pm apre fascicolo per incendio colposo VIDEO

Un incendio improvviso sconvolge l'Università della Tuscia a Viterbo, con fiamme e colonne di fumo che si levano nel cielo. La pronta evacuazione e il rapido intervento dei vigili del fuoco hanno evitato conseguenze più gravi, ma le cause dell'incendio sono ancora da chiarire. La Procura apre un fascicolo per incendio colposo, mentre le autorità indagano sull'origine delle fiamme. La scena si ripete, ma la speranza è che questa tragedia possa essere un duro monito per tutti.

AGI - Fiamme all'università della Tuscia, a Viterbo, in particolare nella facoltà di Agraria dove sono stati evacuati gli edifici. La colonna di fumo nero è visibile da tutta la città. A quanto apprende l'AGI, le fiamme sarebbero divampate dall'impianto fotovoltaico posizionato sul tetto della Facoltà. Al momento non risultano feriti o ustionati. Come riporta 'Tusciaweb', alcuni testimoni che si sono trovati vicino al rogo hanno riferito di aver sentito anche esplodere delle finestre. La zona è stata circoscritta per ragioni di sicurezza per circa 200 metri. Su ordine del presidente del tribunale, anche il palazzo di Giustizia è stato evacuato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Incendio all'Università della Tuscia. Pm apre fascicolo per incendio colposo (VIDEO)

Maxi-incendio all’università della Tuscia: “Una ferita profonda per la comunità” https://ilfaroonline.it/2025/06/04/maxi-incendio-alluniversita-della-tuscia-una-ferita-profonda-per-la-comunita/610180/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #c Tweet live su X

Seguiamo con apprensione l’incendio all’Università della Tuscia. Esprimo vicinanza al Rettore, al personale e agli studenti. Tutti sono stati evacuati. Siamo in contatto con le autorità e pronti a fare la nostra parte per ripristinare al più presto i servizi. Tweet live su X