Incendio all' Università della Tuscia crolla il secondo piano | evacuati in tempo studenti e professori Disperso un operaio poi ritrovato Tenete le finestre chiuse

VITERBO - Un incendio ha colpito oggi l’Università della Tuscia, portando al crollo del secondo piano. Fortunatamente, studenti e professori sono stati evacuati in tempo, mentre un operaio disperso è stato ritrovato sano e salvo. Questo episodio mette in luce il crescente rischio di incendi nei luoghi di lavoro, specialmente durante i cantieri. In questi frangenti, la sicurezza deve essere sempre al primo posto. Tenete le finestre chiuse!

VITERBO - Incendio alle 10 all'Università della Tuscia. Le fiamme hanno divorato il tetto dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Crollato in secondo piano, dove erano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incendio all'Università della Tuscia, crolla il secondo piano: evacuati in tempo studenti e professori. Disperso un operaio poi ritrovato. «Tenete le finestre chiuse»

Incendio all'Università della Tuscia. Il rogo è divampato nella facoltà di Agraria, studenti e docenti allontanati dalla sede #ANSA https://ansa.it/lazio/notizie/2025/06/04/incendio-alluniversita-della-tuscia_d0f5015d-892b-48ef-90d9-39f8eb822153.html… Tweet live su X

#Viterbo, #incendio all’Università della Tuscia, in fiamme il tetto della facoltà di agraria: dalle 10:15 #vigilidelfuoco impegnati con 4 squadre, giunti rinforzi da Roma e Terni. Evacuato l’edificio, nessuna persona coinvolta. Intervento in corso [#4giugno 11:30] Tweet live su X