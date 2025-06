Incendio all' Unitus cosa si deve fare e cosa è vietato per cittadini e attività

In seguito all'incendio all'Unitus, la sicurezza è la priorità. Le autorità hanno emesso misure precauzionali che riguardano cittadini e attività nel raggio di un chilometro. È fondamentale evitare l'uso di mezzi di trasporto non essenziali e tenere le finestre chiuse. Questo evento sottolinea l'importanza della sensibilizzazione sulla gestione del territorio e della prevenzione degli incendi. Rimanere informati è essenziale per proteggere la nostra comunità!

Incendio ancora in corso alla facoltà di Agraria, ecco una serie di misure precauzionali per la popolazione, pubblici esercizi e attività agro-zootecniche volte alla tutela della salute pubblica, animale e ambientale. Tali misure, da adottare nel raggio di un chilometro dal punto dell'incendio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Incendio all'Unitus, cosa si deve fare e cosa è vietato per cittadini e attività

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Riello, incendio all'Unitus: "Fiamme altissime" - Un incendio devastante ha colpito l'Università della Tuscia al Riello, avvolgendo il campus in fiamme altissime e una nube di fumo visibile da lontano.