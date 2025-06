Incendio all' Unitus | Chiudere le finestre nel raggio di un chilometro Strade bloccate

Un incendio ha colpito la sede Agraria dell'Università della Tuscia, costringendo le autorità a consigliare di chiudere le finestre nel raggio di un chilometro. Le strade circostanti sono bloccate, creando disagi e allerta nella comunità. Questo evento sottolinea l'importanza di una gestione efficace delle emergenze, in un periodo in cui il cambiamento climatico aumenta la frequenza di simili incidenti. Rimanete informati e seguite le indicazioni delle autorità!

Incendio alla sede Agraria dell'Università della Tuscia, finestre chiuse nel raggio di un chilometro e strade di accesso bloccate. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Incendio all'Unitus: "Chiudere le finestre nel raggio di un chilometro". Strade bloccate

Riello, incendio all'Unitus: "Fiamme altissime" - Un incendio devastante ha colpito l'Università della Tuscia al Riello, avvolgendo il campus in fiamme altissime e una nube di fumo visibile da lontano.

