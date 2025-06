incendio all alluflon feriti due vigili del fuoco

Un incendio devastante ha colpito l’alluvionata Alluflon Group di Mondavio, segnando un drammatico risveglio per la comunità locale. Due vigili del fuoco, eroi quotidiani, sono rimasti feriti nel tentativo di domare le fiamme. Questo evento sottolinea un tema cruciale: la sicurezza nelle industrie e la fragilità delle nostre produzioni artigianali. Come possiamo proteggere meglio i nostri lavoratori? La questione è aperta e merita riflessione.

di Sandro Franceschetti Incendio, ieri mattina all’alba, nello stabilimento dell’Alluflon Group a Pianaccio di Mondavio, la nota azienda di produzione di pentole della media Valcesano, che purtroppo ha fatto registrare la notizia di due vigili del fuoco rimasti coinvolti dalle fiamme e portato in ospedale da un’ambulanza del 118. Pare si tratti di ferite lievi, per le quali sono stati entrambi dimessi in serata. Nella fabbrica, dove lavorano in due turni circa 180 operai, 90 in quello dalle 6 alle 14 e altrettanti dalle 14 alle 22, poco dopo l’inizio delle attività si sono sviluppate delle fiamme in un silos esterno rispetto a un’ala del grande capannone ben visibile dalla Statale 424. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it