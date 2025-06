Incendio alla discoteca sui lungarni fiorentini nel giorno di chiusura | si sospetta il dolo

Firenze è in allerta dopo un incendio doloso alla discoteca Ayana, nel cuore dei lungarni. Questo episodio inquietante riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione, già al centro delle cronache in un'estate che si preannuncia calda per la vita notturna. La chiusura del locale, proprio nel giorno dell'incidente, fa sorgere interrogativi: si tratta solo di un atto vandalico o c'è di più? La comunità chiede risposte.

FIRENZE – . I vigili del fuoco della sede centrale comando di Firenze, sono intervenuti questa notte (4 giugno) alle 4 in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa alla discoteca Ayana, ex Blanco, per un incendio che ha interessato l’area esterna del locale con il coinvolgimento del bancone, la parte della copertura in cannicciato, le passerelle il legno ed un container. Sul posto sono intervenute due squadre e un‘autobotte e al termine dell’intervento il nucleo Nbcr per il campionamento di eventuali acceleranti, per valutare se si tratti di un atto doloso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondisci con questi articoli

Firenze, incendio all’esterno della discoteca: fiamme e fumo nella notte - Firenze brucia nel cuore della notte: un incendio ha avvolto l'esterno della discoteca Ayana, risvegliando preoccupazioni su sicurezza e gestione degli eventi notturni.

Segui queste discussioni su X

Incendio discoteca Macedonia del Nord, quattro feriti trasferiti in Italia ?https://bit.ly/4kyJZ1x @DPCgov @ItalianAirForce @ItalyinMKD @ItalyMFA #protezionecivile #soccorsosanitario #Macedonia #aeronauticamilitare #Incendio #SoccorsoAereo #kocani Tweet live su X

Auto rovesciate e lanci di pietre a #Kocani, la città macedone dove un incendio in una discoteca ha provocato 59 morti e oltre 160 feriti. Decine di manifestanti hanno protestato violentemente fuori dai locali di un'azienda legata al proprietario della discoteca Tweet live su X

Almeno 50 ragazzi sono morti nell'incendio scoppiato in una discoteca della #Macedonia del nord. Secondo le prime ricostruzioni l'incendio sarebbe stato innescato dai fuochi d’artificio posizionati sul palco dove si esibiva una band locale. Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Firenze, incendio in una discoteca

Da 055firenze.it: Incendio in una discoteca di Firenze nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno.

Incendio in attico lungarno Colombo a Firenze, palazzo evacuato

Scrive msn.com: (ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - Un incendio è scoppiato in un attico sul lungarno Colombo a Firenze, di fronte al ponte da Verrazzano, evacuato lo stabile. Cinque le persone che sono state portate in ...