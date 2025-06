Incendio al parco di via Imperiale

Una giornata di paura ha scosso via Imperiale, dove un incendio nel parchetto San Lorenzo ha destato preoccupazione tra i residenti. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno percorso rapidamente l'area, ma per fortuna i cassonetti sono stati risparmiati. Questo evento ci ricorda l'importanza della sicurezza nelle aree verdi e il crescente bisogno di vigilanza ambientale in un'epoca in cui gli incendi si fanno sempre più frequenti. Attenzione e prevenzione sono la chiave!

Attimi di paura in via Imperiale, dove un incendio è divampato all'interno del parchetto San Lorenzo. L'incendio è scoppiato nei pressi di alcuni cassonetti dell'immondizia - che non sono stati interessati dalle fiamme - e si è propagato nel giro di qualche minuto, favorito dal vento e dalla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Incendio al parco di via Imperiale

